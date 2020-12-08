Спеціалісти розповіли, як знизити втому від онлайн-спілкування

Під час пандемії людям доводиться багато часу спілкуватися на онлайн-платформах. Спеціалісти розповіли, як знизити втому від цього.

Поради доцента європейської бізнес-школи Insead Джанп'єро Петрільєрі, який досліджує навчання та розвиток професіоналів, і доцентки Клемсонського університету Марісси Шаффлер, яка вивчає добробут працівників та ефективність роботи в команді, оприлюднило BBC News. Обоє наголосили на тому, що в деяких випадках варто задуматися, чи справді для ефективної роботи потрібен саме відеочат.

Під час спілкування на онлайн-платформах дратувати може багато речей: підвисання зображення на екрані, відлуння власного голосу, те, що на тебе дивиться багато людей тощо. Усе це призводить до втоми та невдоволення.

Спеціалісти запропонували зменшити кількість відеодзвінків і користуватися ними лише в разі крайньої потреби..

Необов'язково вмикати камеру – вона не має бути ввімкненою протягом кожної зустрічі.

Не треба тримати екран прямо перед очима – краще відсунути його вбік, порадив Петрільєрі. У такий спосіб створюється відчуття, ніби людина перебуває в сусідній кімнаті, тож зустріч буде не такою виснажливою.

Шаффлер заявила, що спільні файли зі зрозумілими нотатками також дадуть можливість уникнути перевантаження інформацією.

Вона запропонувала приділяти деякий час розмовам про самопочуття людей та їхні домашні, сімейні справи тощо, а вже потім переходити до ділових розмов. На її думку, це дасть змогу відчути зв'язок зі світом і зберегти довіру одне до одного.

Між відеозустрічами треба робити перерви: випити кави чи чаю, зробити невелику розминку. Такі переходи експерти вважають своєрідними буферами, що допомагають відчути зміну соціальної ролі людини – з професійної до особистої.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що японський стартап EmbodyMe Inc. створив додаток, здатний під час відеодзвінка перетворити людину на кого завгодно, а його піжаму – на костюм.

Додаток зчитує міміку та жести користувача і в реальному часі накладає їх на будь-яке зображення.