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"Спекулюють на любові до "совка!" Притула жорстко висловився про скандал з Жуковим у Харкові

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Міська влада Харкова зобов'язана виконувати Закон України "Про декомунізацію", тому давно повинна була знести пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Але замість цього вона продовжує витягувати для себе користь з гри на почуттях громадян, які ностальгують за комунізмом. Про це заявив український шоумен Сергій Притула в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені ця риторика про те, що "ми господарі в своєму місті, нам вирішувати", дуже не подобається. Тому що є Закон України "Про декомунізацію". Ми ж всі хочемо жити у правовій державі. Якщо місцева влада десь саботує виконання закону, значить, це будуть робити люди в приватній ініціативі. І засуджувати тих людей, які скинули пам'ятник Жукову, який є одним з найголовніших катів українського народу, – за що? За те, що вони виконали те, що повинна була зробити місцева влада?" – дивується він.

Притула впевнений, що мер Харкова Геннадій Кернес вже давно повинен був пригнати до скандального пам'ятника українофоба екскаватор і знести бюст маршала. Але міський голова робить зворотні дії.

Сергій Притула

Сергій Притула

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"Відбуваються певні підміни. Тому що люди, які досі спекулюють там на любові певної частини суспільства до того "совка", вони і далі напихають радянською "історією". Нікому чомусь нецікаво було почитати мемуари тих, хто служив з Жуковим, навіть високого генералітету і маршалів СРСР, які писали, що це за людина. Нікому нецікаво почитати спогади американського бригадного генерала, який писав про діалог з Жуковим, під час якого той розповідав, що в разі, якщо є мінне поле, солдатів женуть через мінне поле. Тому що все одно кількість втрат під час цього можна порівняти з лобовою атакою. Люди – це просто була статистика", – обурився шоумен.

Окремим пунктом, на його думку, слід виділити ставлення Жукова до українців, деякі з яких зараз затято відстоюють його пам'ять.

"Висловлювання про українців, яких він заганяв сотнями тисяч під кулі при форсуванні Дніпра, – це взагалі окрема тема. І коли мені хтось буде говорити "ми повинні берегти, тому що це історія", то ми повинні так само зберегти вулицю Йони Якіра в Києві або інших людей, які винищували цю країну, цвіт її нації?!" – озвучив свою категоричну позицію Притула.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Сергій Притула Яніна Соколова Геннадій Кернес
Місце
Україна Харків
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Baran Vladek
Baran Vladek
На России нет русских Я подумал, пора навести порядок в терминологии. Я больше не буду называть жителей мордора "русскими". Буду называть их, как Ельцин, "россиянами", или еще как-то. Потому что "русских" в том понимании, какое несет мировая культурная традиция там не осталось. Все таки целый век целенаправленной отрицательной селекции не мог пройти без последствий. Сначала миллионы русских, уничтоженных и выдавленных из страны революцией и гражданской войной. Потом миллионы русских, уничтоженных сталинскими репрессиями. Потом миллионы русских, уничтоженных второй мировой. И остатки русских выдавленные из России диктатурой Путина. В итоге в России остались по большей части те, и потомки тех, кто уничтожал, ссылал, выдавливал. Они незаконно присвоили себе право называться именем тех, чью цивилизацию они уничтожили. Честно говоря, между нами мальчиками, та "дореволюционная" цивилизация тоже была не мед. Там тоже была цивилизация господ и рабов со смещенным центром разума. Но у нее, по крайности. были перспективы, было будущее и, главное был вектор движения к прогрессу и явное стремление стать лучше. И этих, что остались, нет не перспектив, ни будущего, а движение - только вниз. А стремление у них лишь утянуть за собой в воронку водоворота всё, до чего могут дотянуться. Андрей Шипилов https://censoru.net/37290-na-rossii-net-russkih.html
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Serov Oleg
Serov Oleg
Baran Vladek, откуда вас,баранов извлекают с бредом каких-то пациентов сумасшедшего дома
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Кто такой Притула? Я вот смотрю на этого украинского "славянина", а рожа-то у него хазарская. И душа манкурта. Потомки проигравших в Великой Отечественной стремятся хоть к какому-то реваншу, хоть памятники победителям снести.
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hunt andres
hunt andres
Mihailova Kristina, да на окраине 70% так выглядят)))
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Червоносенко Венцеслав
Червоносенко Венцеслав
Геша ваш закон вертел на... ну сами знаете, где...
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