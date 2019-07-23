"Спекулюють на любові до "совка!" Притула жорстко висловився про скандал з Жуковим у Харкові

Міська влада Харкова зобов'язана виконувати Закон України "Про декомунізацію", тому давно повинна була знести пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Але замість цього вона продовжує витягувати для себе користь з гри на почуттях громадян, які ностальгують за комунізмом. Про це заявив український шоумен Сергій Притула в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені ця риторика про те, що "ми господарі в своєму місті, нам вирішувати", дуже не подобається. Тому що є Закон України "Про декомунізацію". Ми ж всі хочемо жити у правовій державі. Якщо місцева влада десь саботує виконання закону, значить, це будуть робити люди в приватній ініціативі. І засуджувати тих людей, які скинули пам'ятник Жукову, який є одним з найголовніших катів українського народу, – за що? За те, що вони виконали те, що повинна була зробити місцева влада?" – дивується він.

Притула впевнений, що мер Харкова Геннадій Кернес вже давно повинен був пригнати до скандального пам'ятника українофоба екскаватор і знести бюст маршала. Але міський голова робить зворотні дії.

Сергій Притула

"Відбуваються певні підміни. Тому що люди, які досі спекулюють там на любові певної частини суспільства до того "совка", вони і далі напихають радянською "історією". Нікому чомусь нецікаво було почитати мемуари тих, хто служив з Жуковим, навіть високого генералітету і маршалів СРСР, які писали, що це за людина. Нікому нецікаво почитати спогади американського бригадного генерала, який писав про діалог з Жуковим, під час якого той розповідав, що в разі, якщо є мінне поле, солдатів женуть через мінне поле. Тому що все одно кількість втрат під час цього можна порівняти з лобовою атакою. Люди – це просто була статистика", – обурився шоумен.

Окремим пунктом, на його думку, слід виділити ставлення Жукова до українців, деякі з яких зараз затято відстоюють його пам'ять.

"Висловлювання про українців, яких він заганяв сотнями тисяч під кулі при форсуванні Дніпра, – це взагалі окрема тема. І коли мені хтось буде говорити "ми повинні берегти, тому що це історія", то ми повинні так само зберегти вулицю Йони Якіра в Києві або інших людей, які винищували цю країну, цвіт її нації?!" – озвучив свою категоричну позицію Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 червня в Харкові активісти звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Перед цим відбулися сутички між спецназом поліції і активістами. Правоохоронці намагалися розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

При цьому в Росії обурилися, що активісти звалили пам'ятник Жукову в Харкові.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання знесення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові мало вирішуватися жителями міста в мирних дискусіях за участі мера в ролі арбітра.

11 липня Кернес похвалився відновленим пам'ятником Жукову в Харкові.

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