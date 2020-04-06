У меня плохие новости для всех аферистов, спекулянтов и случайных барыг - как китайских, так и украинских.

Китай полностью остановил хаотичное производство и бесконтрольный экспорт товаров категории Covid.

Немного предыстории.

В Китае.

Как только китайцам разрешили вернуться к работе, они осознали, что всему миру ничего не нужно кроме товаров защиты от вируса.

Заводы исконно производящие этот ассортимент работали 24/7 и не справлялись. Поэтому предприимчивые жители Поднебесной массово тут же начали повсюду производить этот медицинский ассортимент.

Большинство того, что предлагали от не профильных - не медицинских заводов в Китае производилось бесконтрольно, часто без международных сертификатов и было очень низкого качества.

Дошло до абсурда.

Когда покупатели уже соглашались и запрашивали у китайцев реквизиты для оплаты - оказывалось, что у них есть счета только в юанях. Можете себе представить какого уровня были эти продавцы, если Китай уже 30 лет во всю торгует за доллары и евро со всем миром.

Фактически, возникло много тех, кто начал делать что попало и где попало. К ним добавились еще разного рода местные посредники и мелкие аферисты, которые взвинтили цены в десятки раз.

Последний месяц.

Весь мир грёб всё подряд без разбора, а когда начали получать доставки - то в Китай посыпались рекламации.

Маски двухслойные антипылевые без всяких мембран предлагали как медицинские 3-х слойные.

Тесты предлагали сомнительного качества от неизвестных артелей.

Портативные ИВЛ собранные чуть ли не в гаражах.

В то же самое время.

В Китай посыпались жалобы на срывы оплаченных поставок и невыполненные отгрузки.

Фактически, пользуясь ажиотажем и хаосом, китайские посредники и аферисты продавали миру не товар в наличии, а контракты на поставку когда-нибудь.

Китайцы брали деньги типа как за товар в наличии, а когда деньги уже приходили к ним на счёт, начинали отмораживаться, морочить голову и говорить, что продавали они не товар, а контракт на поставку. Товара в наличии нет.

Аналогичные процессы начались и в Украине.

Куча случайных людей.

Везут лишь бы что - не важно какого качества.

Мне на прошлой недели с гордостью показали спецификацию и фото ИВЛ купленных в Китае.

Типа:

- Лёха, смотри. Нигде нет, а мы вот нашли сразу 50 штук у китайцев.

- Бл*дь. Ну вы же в этом нихрена не понимаете. Всю жизнь занимались мобильными телефонами. Неужели вы не понимаете, если никто в мире это не купил - то и вам оно не надо.

Посмотрел.

Мое лёгкое говорит мне:

- Лучше я от пневмонии умру, чем от такого китайского ИВЛ, которое может только порвать мое легкое к чертовой матери.

Итог.

Правительство Китая.

Уже неделю, как не выпускает из страны грузы без печати законного специализированного завода производителя - никаких больше посредников и нелегальных цехов.

А с конца недели, на ассортимент первой необходимости для экспорта ещё и требуют запрос от правительства страны куда данный груз направляется.

Все спекулянты и барыги в ужасе.

Грузы застряли в аэропортах - отправить не могут.

Подтвердить качество могут единицы отправителей.

Предоставить запрос от страны ещё меньше получателей.

Таким образом.

Сейчас, на первое место наконец выйдут прямые запросы стран на поставку от настоящих медицинских заводов, где несут ответственность за цены, за качество и за сроки.

Уйдут посредники, взвинтившие цены.

Уйдут кухонные мануфактуры..

Надеюсь.

Все спекулянты и аферисты по обе стороны океана сильно попали на деньги.

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