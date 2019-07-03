Спеку змінять рясні дощі: з'явився детальний прогноз погоди на липень в Україні

Липень 2019 року буде не тільки спекотним, але ще і дощовим. Опади різної інтенсивності очікуються на території всієї країни.

Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань, пише "Апостроф". "Короткочасні дощі пройдуть 3-4 липня. Це будуть опади з півдня. Такі ж короткочасні дощі повернуться в Україну 12 і 14 липня, а ось із 18 по 23 липня варто очікувати вже більш рясних дощів із пониженням температури", – сказав він.

При цьому прогнозується, що місцями рівень опадів може дійти до 15-25 міліметрів.

Дощі в Україні Ілюстрація

"25, 30 і 31 липня також прораховуються опади, але короткочасного характеру, адже температура повітря буде висока: 30-35 градусів тепла, а при таких високих температурах облогових дощів не може бути, але можливі грози", – повідомив Горбань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Укргідрометцентр раніше обіцяв, що середня місячна температура в липні-2019 передбачається 20-24,5° тепла, в гірських районах 16-17°, що на 1,1-2,5° вище від середніх багаторічних значень.

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