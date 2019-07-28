Спеку замінять дощі: синоптики різко змінили прогноз на початок тижня

В Україні у понеділок, 29 липня, очікується спекотна погода, яка до середини тижня зміниться опадами.

Температура повітря прогріється до +33, передає Укргідромтцентр.

Опади прогнозують лише в Карпатському регіоні, вдень і на півночі Лівобережжя місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. Вітер змінних напрямків, 8 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 28-33°.

Спеку змінять дощі botanichka.ru

У Києві 29 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

У Київській області в понеділок також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.

Погода 29 липня Скріншот

У вівторок, 30 липня, по всій Україні, крім півдня, місцями короткочасний дощ, гроза. У середу, 31 липня, переважно без опадів, лише в Карпатському регіоні та вночі в південних областях короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, 30 липня під час гроз окремі шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°, на півночі Лівобережжя 9-14°; вдень 28-33°.

31 липня в Україні, крім півдня, 22-27°, на півночі Лівобережжя місцями 18-20°.

У Києві та області 30-31 липня мінлива хмарність. 30 липня місцями короткочасний дощ, гроза; 31 липня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, 30 липня під час гроз окремі шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

Погода 30 липня Скріншот

Погода 31 липня Скріншот

Серпень почнеться з дощів у західних областях. 2 серпня опади очікуються і в північних регіонах.

Температура вночі 1 серпня 10-16°, на півдні до 21°, в північних і східних областях 7-13°; вдень у південних областях 25-30°, на решті території 20-26°, 1 серпня на півночі Лівобережжя місцями 17-19°.

Спеку змінять дощі Українська правда

У Києві та області 1 серпня без опадів, 2 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 1 серпня 8-13°, 2 серпня 10-15°; вдень 20-25°.

Погода 1 серпня Скріншот

Погода 2 серпня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Синоптики дали докладний прогноз на серпень. Прохолодна і дощова погода, за їхніми розрахунками, на території України протримається до 20-х чисел липня, а серпень буде сонячним і дуже спекотним.

Народний синоптик Леонід Горбань дав протилежний прогноз погоди на серпень. Він заявляв, що цей місяць в Україні буде не таким спекотним, як липень.

За прогнозом народного синоптика Наталії Діденко, до кінця липня в Україні збережеться спекотна погода, місцями температура досягне 30 градусів вище нуля. Але вже на початку серпня на зміну прийде похолодання.

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