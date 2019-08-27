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Спеку замінить холод: синоптики змінили прогноз на вересень

13т Читати матеріал російською

Початок вересня порадує українців теплою і сонячною погодою, а вже з середини місяця слід чекати на похолодання.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

1 вересня прогнозують помірну хмарність. Температура повітря коливатиметься від +27º до +30°. У Києві вдень очікують +27º...+29º, а вночі +12º...+14º.

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Синоптики змінили прогноз на вересень

Синоптики змінили прогноз на вересень

kievpravda.com

Перший тиждень вересня буде спекотним. Однак незабаром прийде похолодання і стовпчики термометрів опустяться до +20°...+23°, а вночі до +12°... +16°. Хмарність буде помірною, значні опади не очікуються.

Погода на другому тижні вересня залишатиметься теплою в межах +20°... +23°.

Відзначається, що на третьому тижні вересня 2019 року українцям варто очікувати на невелике похолодання. Максимальна температура опуститься до 15-19 градусів тепла. Мінімальна ж складе +8... +11°.

На четвертому тижні місяця температура знову трохи підвищиться. Вдень буде +15 ... +17°, вночі +8 ... +10°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеоролог розповіла, що осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди одразу ж прийдуть заморозки.

За прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, перші дні вересня в Україні будуть дуже холодними, а потім знову потеплішає, але літньої спеки вже чекати не варто.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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