Спеку розбавлять грозові дощі: синоптикиня дала прогноз на кінець липня в Україні

У п’ятницю, 31 липня, в деяких регіонах України спека продовжуватиме спадати, а в окремих областях пройдуть грозові дощі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко. Вона підкреслила, що липень "від’їжджає" з країни, повільно забираючи із собою спекотну погоду.

Зокрема, в останній день цього місяця у західних і північних областях стовпчики термометрів опустяться до +21… +25 градусів. На решті території буде значно тепліше, однак і там – на сході, півдні та в більшості центральних областей – спека почне осідати до +26… +30.

Карта дощів в Україні 31 липня (Facebook Наталка Діденко)

Дощі з грозами і навіть подекуди зливи із шквалами, за прогнозом Діденко, пройдуть у прикарпатських областях, на сході та в південній частині.

"Решта території – у сухій погоді, хіба вздовж північного кордону можливі окремі невеликі дощі", – запевнила синоптикиня.

У Києві 31 липня значні опади не передбачаються. Але спека остаточно відсунеться і в столицю зайде свіже північне повітря, зокрема, очікується приблизно +22 градуси.

Карта погоди в Україні 31 липня (Facebook Наталка Діденко)

"Хто вже планує в Україні вихідними поїхати на природу, візьміть до уваги, що спекотно не буде, тому краще запланувати щось на кшталт "Вивчай свій рідний край", аніж пляж, надувну качечку й шашличні голосні пісні у лісі. Липень також буде за нами сумувати", – оптимістично підсумувала свій прогноз Діденко.

Прогноз синоптикині (Facebook Наталка Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що через глобальні зміни клімату літо в Україні може тривати не три, а чотири місяці.