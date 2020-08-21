Спекотно і сухо: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на суботу
У суботу, 22 серпня, майже у всіх областях України очікується спекотна і суха погода.
Дощі з грозами очікуються лише в Криму, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях, йдеться на сайті Українського гідрометцентру.
У західних регіонах очікується від 26 до 29 градусів тепла, а в центрі, на півночі і сході синоптики прогнозують від 24 до 28 градусів.
У Києві в суботу буде сонячно і без опадів, від 24 до 26 градусів вище нуля.
Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що через глобальну зміну клімату літо в Україні може тривати не три, а чотири місяці.