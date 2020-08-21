Спекотно і сухо: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на суботу

Кирило Лютий Суспільство 21:38, 21.08.2020 Оновлено: 21:50, 21.08.2020

У суботу, 22 серпня, майже у всіх областях України очікується спекотна і суха погода.

Дощі з грозами очікуються лише в Криму, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях, йдеться на сайті Українського гідрометцентру.

У західних регіонах очікується від 26 до 29 градусів тепла, а в центрі, на півночі і сході синоптики прогнозують від 24 до 28 градусів.

У Києві в суботу буде сонячно і без опадів, від 24 до 26 градусів вище нуля.

Прогноз погоди на суботу, 22 серпня, від Українського гідрометцентру

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що через глобальну зміну клімату літо в Україні може тривати не три, а чотири місяці.

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