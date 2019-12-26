"Спекотний" грудень: синоптики уточнили свіжий прогноз щодо України

У понеділок, 26 грудня, в Україні очікується дощова, але тепла погода.

При цьому у Карпатах прогнозують сніг, повідомляє Укргідрометцентр. Так, очікується невеликий дощ, на Закарпатті та Прикарпатті з мокрим снігом, у північній частині помірні дощі. На Лівобережжі місцями туман.

Погода в Україні Ілюстрація

Вітер північно-західний, на сході країни південно-східний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби 1-6° тепла, у західних і Луганській областях від 4° тепла до 1° морозу.

У Києві в четвер, 26 грудня, також дощ, температура повітря протягом доби 4-6° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку 2020 року українцям слід очікувати змінну погоду – до 31 грудня у країні похолоднішає, а вже з 1 січня знову прийде потепління.

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