Спеки не чекайте: синоптики попередили про сюрпризи у червні

У червні 2018 року погода припіднесе українцям кілька сюрпризів. Зокрема, обіцяної "африканської спеки" чекати не варто.

За прогнозами синоптиків, перший тиждень місяця буде теплим, але не спекотним, передає Meteoprog.ua.

Денна температура повітря прогнозується від + 28 ... + 30 градусів, нічна температура буде коливатися у межах + 14 ... + 20 градусів.

Також можливі короткочасні дощі з грозами, особливо на заході країни. Атмосферний фронт сприятиме формуванню хмар.

З другого тижня місяця встановиться спекотна і суха погода, інтенсивні опади не прогнозуються. Температура повітря буде стабільною, без різких перепадів і стрибків.

А з 15 червня на територію країни прийдуть грози і навіть опади у вигляді граду.

В кінці місяця температура повітря буде стабільною, сюрпризів не прогнозують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 31 травня, територія України залишиться у зоні теплої і сухої повітряної маси. Однак уже з 1 червня температура почне знижуватися.