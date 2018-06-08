Спеки не буде: в Україну йде похолодання і дощі

В Україні в п'ятницю, 8 червня, похолодає. Місцями пройдуть дощі з грозами.

Найсильніші опади очікуються на заході країни, передає Укргідрометцентр.

У північних і центральних областях вночі прогнозується +7 ... + 13 °С, вдень повітря максимально прогріється до +23 ... + 26 °С.

На сході країни вночі очікується +7 ... + 11°С, вдень температура повітря складе +21 ... + 23°С.

У західних областях вночі температура повітря складе +12 ... + 18°С, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +24 ... + 27°С.

У південній частині вночі прогнозується +12 ... + 15°С, вдень стовпчики термометрів покажуть +22 ... + 26°С.

У Києві без опадів. Температура повітря протягом доби становитиме +13 ... + 25°С.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині червня територію України накриє негода і пройде сильна буря.