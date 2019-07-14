Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Спеки не буде: синоптики попередили про мокру погоду в Україні

67.1т Читати матеріал російською

В Україні в неділю, 14 липня, буде дощова погода. Опади очікуються у більшості регіонів, крім південних і частини східних областей.

Температура повітря вночі складе 10-13°, на півдні – 14-16°, вдень - 20-25°, на півдні – до 28 °, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі обійдеться без опадів, лише на Закарпатті короткочасний дощ.

Новини
Не вище +26: з'явився несподіваний прогноз погоди на серпень в Україні

Погода в Україні

Погода в Україні

У Києві 14 липня синоптики вночі опадів не прогнозують. Вдень очікується дощ. Температура повітря вночі складе 11-13°, вдень – 22-24°. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Спеки не буде: синоптики попередили про мокру погоду в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що нетипова спека протримається в Україні до 10 серпня у північних регіонах країни, а на півдні – до 15 серпня.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
4
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Задолбали вы своими дождями . Месяц прогнозируете дождь , а его ни разу не было , зачем врать
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel