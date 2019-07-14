Спеки не буде: синоптики попередили про мокру погоду в Україні

В Україні в неділю, 14 липня, буде дощова погода. Опади очікуються у більшості регіонів, крім південних і частини східних областей.

Температура повітря вночі складе 10-13°, на півдні – 14-16°, вдень - 20-25°, на півдні – до 28 °, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі обійдеться без опадів, лише на Закарпатті короткочасний дощ.

Погода в Україні

У Києві 14 липня синоптики вночі опадів не прогнозують. Вдень очікується дощ. Температура повітря вночі складе 11-13°, вдень – 22-24°. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що нетипова спека протримається в Україні до 10 серпня у північних регіонах країни, а на півдні – до 15 серпня.

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