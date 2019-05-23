Спека з дощами: синоптик дала прогноз до кінця травня

У найближчі дні на території України очікується спекотна погода, проте дощова.
Як повідомила Наталія Діденко на сторінці у Facebook, волога погода з грозами, місцями з шквалами і градом, охопить більшість областей.
Температура повітря 24 травня вдень досягне +21... +27 градусів, на заході буде нижчою +17... +23 градуси.
У Києві п'ятниця очікується з дощем і грозою, температура до +25... +26 градусів.
Також Діденко в блозі на Opinionua повідомила, що 26 травня в північних областях, а 27 травня — в більшості областей України, крім південного сходу, сильні опади малоймовірні.
Температура повітря протягом найближчих днів становитиме +20... +25 градусів, на заході +16... +21 градус.
28-29 травня східна частина України очиститься від вологих хмар, там буде сонячна погода з температурою повітря +21... +27 градусів.
Південь і значна частина центральних областей також потраплять у суху повітряну масу, тільки в Одеській області місцями можливий невеликий дощ.
А ось на заході і півночі у вівторок-середу знову черговий атмосферний фронт принесе дощі, грози і зниження температури повітря. У західних областях 29 травня похолодає до +10... +16 градусів.
У Києві до кінця поточного тижня утримається волога повітряна маса. Правда, в столиці опади будуть чергуватися із сухою погодою. У неділю, 26 травня, ймовірність дощу зменшиться.
У понеділок, 27 травня, в столиці переважатиме сонячна погода. Однак у вівторок, 28 травня, до Києва надійде чергова порція дощів із грозами. Температура повітря в денні години буде коливатися від +22 до +25 градусів.
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