Спека з дощами: синоптик дала прогноз до кінця травня

У найближчі дні на території України очікується спекотна погода, проте дощова.

Як повідомила Наталія Діденко на сторінці у Facebook, волога погода з грозами, місцями з шквалами і градом, охопить більшість областей.

Температура повітря 24 травня вдень досягне +21... +27 градусів, на заході буде нижчою +17... +23 градуси.

У Києві п'ятниця очікується з дощем і грозою, температура до +25... +26 градусів.

Також Діденко в блозі на Opinionua повідомила, що 26 травня в північних областях, а 27 травня — в більшості областей України, крім південного сходу, сильні опади малоймовірні.

Температура повітря протягом найближчих днів становитиме +20... +25 градусів, на заході +16... +21 градус.

28-29 травня східна частина України очиститься від вологих хмар, там буде сонячна погода з температурою повітря +21... +27 градусів.

Південь і значна частина центральних областей також потраплять у суху повітряну масу, тільки в Одеській області місцями можливий невеликий дощ.

А ось на заході і півночі у вівторок-середу знову черговий атмосферний фронт принесе дощі, грози і зниження температури повітря. У західних областях 29 травня похолодає до +10... +16 градусів.

У Києві до кінця поточного тижня утримається волога повітряна маса. Правда, в столиці опади будуть чергуватися із сухою погодою. У неділю, 26 травня, ймовірність дощу зменшиться.

У понеділок, 27 травня, в столиці переважатиме сонячна погода. Однак у вівторок, 28 травня, до Києва надійде чергова порція дощів із грозами. Температура повітря в денні години буде коливатися від +22 до +25 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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