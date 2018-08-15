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Спека відступить: в Україну йде похолодання з дощами і грозами

3.5тЧитати новину російською

У четвер, 16 серпня, в Україні дещо спаде спека – температура повітря знизиться до +25 +29 градусів, на частині території пройдуть дощі.

Як повідомила у Facebook синоптик Наталія Діденко, на заході країни похолодає вже у середу, 15 серпня, а наступного дня – в північних областях, включно із Києвом.

"Дощі з грозами, локальні та неоднорідні, пройдуть у четвер у західних та північних областях. На решті території – сухо", – написала вона.

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За словами синоптика, 16 серпня, завдяки діяльності холодного атмосферного фронту температура у столиці знизиться до +28 +29 градусів. Є ймовірність локального дощу з грозою.

"Надалі, аж до Спаса (19 серпня – ред.), ситуація буде такою: по заходу та півночі ходитимуть періодичні місцеві дощі з грозами, +25 +29 градусів, можна жити. А на півдні, сході та у більшості центру (хіба що на Вінниччині буде трохи легше) кусатиметься люта спека та світитиме палюче сонце", – додала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик розповіла прогноз погоди в Україні до кінця тижня.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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