Спека відступить: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди в Україні

Погода в Україні в середу, 9 липня, буде свіжою. Зокрема, відійде сильна спека на півдні, сході та центрі країни. На решті територій можливі дощі.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. Температура повітря впродовж дня очікується в західних, у більшості центральних та північних областях +20..+26 градусів, у південній частині, в східних областях та у Дніпрі в межах +26..+29 градусів.

Дощі, переважно невеликі, можливі в четвер на заході та півночі України, а також на Вінниччині, місцями грози. На півдні, сході та в більшості центральних областей буде суха сонячна погода.

Прогноз погоди на 9 липня Facebook Наталки Діденко

У Києві завтра хмари чергуватимуться із сонцем, можливий локально невеликий дощ, температура повітря протягом дня +23..+24 градуси.

Діденко наголосила, що до вихідних стовпчики термометрів піднімуться до +28..+31 градуса. Однак уже з вівторка температура повітря повернеться в комфортні межі.

Прогноз погоди на 9 липня Facebook Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.