Спека відступає: синоптики дали дощовий прогноз по Україні

В Україні з 29 червня спека тимчасово відступить, місцями пройдуть дощі із грозами, температура вище позначки в 30° підніметься тільки у південних областях.

"29 червня хмарно із проясненнями. На Лівобережжі місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-2 °; у південній частині вночі 12-17°, вдень 22-27°", – йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

У Києві 29 червня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень близько 20°.

Погода в Україні "112"

По області вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Пориви вітру місцями досягнуть 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іспанію та Францію накрила аномальна спека, яка привела до масштабних пожеж та смертельних випадків.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram