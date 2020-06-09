У середу, 10 червня, в більшості областей України очікується сонячна погода, стовпчик термометра покаже більше 30 градусів.

Як ідеться у прогнозі Українського гідрометцентру, дощі з грозами пройдуть лише в західних регіонах країни, а також у Житомирській і Вінницькій областях. При цьому тепло в західних областях збережеться: від 23 до 28 градусів.

У решті регіонів буде більш спекотно і сухо, від 30 до 35 градусів. У Києві також від +30 до +32.

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку. Однак, за прогнозами синоптиків, також висока ймовірність потопів на території країни.