Спека в Україні досягне +35 градусів, але в західних областях пройдуть грози

Кирило Лютий Суспільство 23:27, 9.06.2020 Оновлено: 00:16, 10.06.2020

У середу, 10 червня, в більшості областей України очікується сонячна погода, стовпчик термометра покаже більше 30 градусів.

Як ідеться у прогнозі Українського гідрометцентру, дощі з грозами пройдуть лише в західних регіонах країни, а також у Житомирській і Вінницькій областях. При цьому тепло в західних областях збережеться: від 23 до 28 градусів.

У решті регіонів буде більш спекотно і сухо, від 30 до 35 градусів. У Києві також від +30 до +32.

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку. Однак, за прогнозами синоптиків, також висока ймовірність потопів на території країни.

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