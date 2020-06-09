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10 червня • оновлено в 00:16
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Спека в Україні досягне +35 градусів, але в західних областях пройдуть грози

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У середу, 10 червня, в більшості областей України очікується сонячна погода, стовпчик термометра покаже більше 30 градусів.

Як ідеться у прогнозі Українського гідрометцентру, дощі з грозами пройдуть лише в західних регіонах країни, а також у Житомирській і Вінницькій областях. При цьому тепло в західних областях збережеться: від 23 до 28 градусів.

У решті регіонів буде більш спекотно і сухо, від 30 до 35 градусів. У Києві також від +30 до +32.

Всмажить до +35, місцями грози: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку. Однак, за прогнозами синоптиків, також висока ймовірність потопів на території країни.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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