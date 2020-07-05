Спека та грози: з'явився прогноз погоди в Україні на початок тижня
У понеділок, 6 липня, на більшій частині території України очікується суха та спекотна погода. Втім, на заході та у частині східних, центральних і південних областей можливі грози та дощі.
Про це на своїй сторінці у Facebook попередила синоптикиня Наталія Діденко. Вона пояснила, що такий погодний контраст зумовлений зустріччю двох антициклонів Xabl та Winfried.
"Антициклони намагаються поручкатися, але соціальна дистанція не дозволяє це зробити повною мірою – заважає атмосферний фронт і лінія сходження. Значна частина території України 6 липня перебуватиме серед антициклонічної погоди – буде сухо та сонячно. Проте в західних областях пройдуть короткочасні грозові дощі, а в денні години, швидше після обіду чи ввечері, ось та лінія сходження може спровокувати локальні опади вздовж смуги від Сумщини – Харківщини через Черкащину до південних областей (окрім Запоріжжя)", – написала Діденко.
Що стосується температурних показників, то вони будуть дуже високими. Така тенденція зберігатиметься протягом першої половини наступного тижня.
За словами синоптикині, у понеділок, 6 липня, у більшості регіонів України очікуються максимальні +30...35 градусів. А на півдні, сході та в центральній частині – місцями +35...39 градусів. Що ж стосується західних областей, то там протягом дня передбачається +25...30 градусів.
У Києві перший робочий день тижня обіцяє бути сухим, сонячним та гарячим, +30...32 градуси. Однак уже у вівторок, 7 липня, у столиці пройдуть грозові дощі, місцями можливі сильні зливи та шквали. Проте у ніч на Івана Купала буде сухо та тепло.
Похолодання прийде у Київ лише 8 липня, очікується, що тоді температура повітря може стрімко знизитися до +19...20 градусів.
Що стосується решти регіонів України, то там спека почне спадати 9-10 липня. передусім йдеться про південь, схід і центр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
народний синоптик Володимир Деркач припустив, що липень і серпень в Україні будуть дуже теплими і навіть спекотними. Що стосується дощів, то їх нібито буде всього кілька в липні, але вони посиляться у середині серпня.
Водночас завідувачка відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова вважає, що спека в останній місяць літа справді буде, але її постійно перебиватимуть хвилі холоду.