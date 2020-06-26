Спека та грози: Укргідрометцентр уточнив прогноз погоди на суботу

Юрій Сергієнко Суспільство 22:23, 26.06.2020 Оновлено: 22:48, 26.06.2020

Погода в Україні в суботу, 27 червня, буде переважно сухою і спекотною, тільки в деяких регіонах очікуються короткочасні опади.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, в західних, а вдень і в північно-східних областях країни, місцями короткочасні дощі, можливі грози.

Вітер очікується переважно північно-західний, у південно-східній частині північно-східний 3-8 м/с.

Температура повітря вночі по країні прогріється до +14+19 градусів, вдень 26-31 тепла.

У західних областях буде прохолодніше – від 23 до 25 градусів, у Карпатах вночі +12+17, вдень до 23 тепла.

Прогноз погоди в Україні на 27 червня
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду в Україні в липні: спеку різко змінюватимуть дощі.

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