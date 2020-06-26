Спека та грози: Укргідрометцентр уточнив прогноз погоди на суботу
Синоптики спрогнозували спеку і грози в Україні. Фото Рixabay.
Погода в Україні в суботу, 27 червня, буде переважно сухою і спекотною, тільки в деяких регіонах очікуються короткочасні опади.
Згідно з даними Українського гідрометцентру, в західних, а вдень і в північно-східних областях країни, місцями короткочасні дощі, можливі грози.
Вітер очікується переважно північно-західний, у південно-східній частині північно-східний 3-8 м/с.
Температура повітря вночі по країні прогріється до +14+19 градусів, вдень 26-31 тепла.
У західних областях буде прохолодніше – від 23 до 25 градусів, у Карпатах вночі +12+17, вдень до 23 тепла.
Прогноз погоди в Україні на 27 червня Укргідрометцентр
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду в Україні в липні: спеку різко змінюватимуть дощі.