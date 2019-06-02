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/Суспільство

Спека та грози: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на початок тижня

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У понеділок, 3 червня, в Україні на більшість території буде спекотна і сонячна погода, але місцями пройдуть грозові дощі.

У Укргідрометцентрі відзначили, що в окремих районах півдня і сходу країни буде спостерігатися град і шквали 15-20 м/сек. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/сек.

В середньому температура вночі 12-17 градусів тепла, в південній частині 17-22 вище нуля. Вдень очікується 25-30 з позначкою плюс, на Прикарпатті + 19 + 24.

Новини
Дощі, град і шквали: синоптики дали небезпечний прогноз погоди по Україні

У Києві 3 червня буде без опадів. Температура вночі 15-17, вдень 27-29 градусів тепла.

У вівторок, 4 червня по Україні знову пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер східний, 5-10 м/сек. Температура вночі + 12 + 17, у південних областях + 15 + 20. Вдень очікується + 24 + 29, на Прикарпатті 20-23 вище нуля.

У столиці 4 червня також очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/сек. Температура вночі 14-16, вдень 26-28 з позначкою плюс.

Прогноз погоди на 3 червня в Києві

Прогноз погоди на 3 червня в Києві

Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 3 червня

Прогноз погоди на 3 червня

Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 4 червня

Прогноз погоди на 4 червня

Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 4 червня в Києві

Прогноз погоди на 4 червня в Києві

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні протягом перших місяців літа буде спекотною і досить дощовою. "Піки" температур очікуються 12-16 червня і 22-31 липня.

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Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентрпогода
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