Спека та дощі: синоптики повідомили, які регіони омине негода в Україні

У вівторок, 12 травня, практично по всій території України, за прогнозом синоптиків, очікуються дощі з грозами.

Опадів не буде лише в східних і південних областях України. Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Так, на сході та півдні країни середня температура вдень прогнозується +23...+25, вночі +11...+13 градусів. Грозові дощі лише зачеплять Одеську та Миколаївську області.

Прогноз погоди на 12 травня

У центральних регіонах вдень стовпчики термометра покажуть +20...+22, вночі +11...+13. Негода зміститься на північ, де середня температура вдень становитиме +19...+21, а вночі +12...+14 градусів.

Погода в Україні 12 травня Укргідрометцентр

На заході України 12 травня буде найнижча середня температура вдень: +14...+16, але вночі практично не зміниться: +12...+14.

У Києві сьогодні також очікуються дощі з грозами. За прогнозом метеорологів, в столиці повітря прогріється до +19...+21 вдень і +12...+14 градусів вночі.

Погода в Києві 12 травня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні.