Спека спаде: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на четвер

Юрій Сергієнко Суспільство 22:05, 12.08.2020

Погода в Україні у четвер, 13 серпня, буде без опадів, а спека трохи ослабне.

Найспекотніше буде на півдні та Закарпатті, повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Загалом по країні температура повітря вночі прогнозють від 8 до 13 тепла, на крайньому півдні +15+18; вдень від 19 до 24 градусів.

У південних регіонах і Закарпатської області прогнозується +24 +29.

У Києві вдень повітря прогріється до 20-22 градусів, вночі від 11 до 13 тепла.

Вітер очікується переважно північно-західний 5-10 м/с.

Опадів по країні не очікуюється.

Прогноз погоди на 13 серпня.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зайшла свіжа повітряна маса північного походження, в результаті чого не спекотна погода триватиме весь тиждень.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Береза йде у мери Києва: що обіцяє жителям столиці

Білорусь погодилася передати Росії затриманих найманців ПВК "Вагнера" – ЗМІ

"Шахтар" із розгромом вийшов до півфіналу Ліги Європи

Что сейчас происходит в Минске: Лукашенко развязал войну против беларуского народа

У Білорусі телеведучі звільнилися на фоні протестів: не захотіли "посміхатися з екрану"