Спека спаде: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на четвер

Спека в Україні в четвер спаде. Фото Pixabay.

Погода в Україні у четвер, 13 серпня, буде без опадів, а спека трохи ослабне.

Найспекотніше буде на півдні та Закарпатті, повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Загалом по країні температура повітря вночі прогнозють від 8 до 13 тепла, на крайньому півдні +15+18; вдень від 19 до 24 градусів.

У південних регіонах і Закарпатської області прогнозується +24 +29.

У Києві вдень повітря прогріється до 20-22 градусів, вночі від 11 до 13 тепла.

Вітер очікується переважно північно-західний 5-10 м/с.

Опадів по країні не очікуюється.

Прогноз погоди на 13 серпня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зайшла свіжа повітряна маса північного походження, в результаті чого не спекотна погода триватиме весь тиждень.