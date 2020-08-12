Спека спаде: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на четвер

Спека в Україні в четвер спаде. Фото Pixabay.
Погода в Україні у четвер, 13 серпня, буде без опадів, а спека трохи ослабне.
Найспекотніше буде на півдні та Закарпатті, повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.
Загалом по країні температура повітря вночі прогнозють від 8 до 13 тепла, на крайньому півдні +15+18; вдень від 19 до 24 градусів.
У південних регіонах і Закарпатської області прогнозується +24 +29.
У Києві вдень повітря прогріється до 20-22 градусів, вночі від 11 до 13 тепла.
Вітер очікується переважно північно-західний 5-10 м/с.
Опадів по країні не очікуюється.
Прогноз погоди на 13 серпня. Укргідрометцентр
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зайшла свіжа повітряна маса північного походження, в результаті чого не спекотна погода триватиме весь тиждень.