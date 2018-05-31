Спека спаде: прогноз погоди на перший день літа

Перший день літа в Україні буде сухим і сонячним, тільки на Закарпатті та навколо Карпат є ймовірність локальних дощів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

"Циклони, фронту і інші дощедайні метеорологічні утворення нам завтра не загрожують. Чесно кажучи, краще б загрожували, тому що дощу таки треба, але атмосфера планує все самодостатньо, не питаючи", - пише вона.

При цьому, зазначає Діденко, температура повітря в Україні якраз завтра знизиться.

"На Сході завтра +18... +22 градуси, у Центрі, на Півночі - +20... +24 градуси, на півдні - +23... +26 градусів, на Заході ще втримається майже спека: +25... +28 градусів", - уточнила синоптик.

Також, за її словами, в Приазов'ї і в Криму очікується 1 червня сильний, до штормових поривів, північно-східний вітер.

"У Києві п'ятниця буде сухою. Хто перегрівся першим сильним сонцем, можна буде вночі погуляти на вулиці: +11... +14 градусів. А літо почнеться в столиці максимальної денною температурою повітря +22... +24 градуси", - додала Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про погодні сюрпризи в червні .