ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Спека спадає: синоптик уточнила прогноз по Україні

1.3тЧитати матеріал російською

В Україні в середу, 26 червня, буде сухо, ясно і сонячно - погоду визначатиме антициклон.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, вдень очікується +25 +30 градусів, на півдні та сході, до +30 +34 градусів.

За її словами, у четвер, 27 червня, в Україну прийде атмосферний фронт і принесе на захід і північ грозові дощі.

Спека спадає: синоптик уточнила прогноз по Україні

Спекотна погода

Спекотна погода

24 канал

У Києві 26 червня буде сонячно, максимальна температура повітря +27 +29 градусів.

"Оскільки фронт - холодний, то в тилу, за фронтом, пошириться холодне повітря і протягом п'ятниці, суботи та неділі в більшості областей України спека спаде до +18 +23 градусів", - додала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні очікується протягом всього червня та липня. 11 і 12 червня 2019 в Києві спостерігалися найспекотніші ночі за останні 138 років.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel