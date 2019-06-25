Спека спадає: синоптик уточнила прогноз по Україні

В Україні в середу, 26 червня, буде сухо, ясно і сонячно - погоду визначатиме антициклон.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, вдень очікується +25 +30 градусів, на півдні та сході, до +30 +34 градусів.

За її словами, у четвер, 27 червня, в Україну прийде атмосферний фронт і принесе на захід і північ грозові дощі.

Спекотна погода 24 канал

У Києві 26 червня буде сонячно, максимальна температура повітря +27 +29 градусів.

"Оскільки фронт - холодний, то в тилу, за фронтом, пошириться холодне повітря і протягом п'ятниці, суботи та неділі в більшості областей України спека спаде до +18 +23 градусів", - додала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні очікується протягом всього червня та липня. 11 і 12 червня 2019 в Києві спостерігалися найспекотніші ночі за останні 138 років.

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