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Спека прощається? Синоптики уточнили прогноз на останній літній день в Україні

1.6т Читати матеріал російською

В останній день літа, 31 серпня, в Україні буде тепло, місцями стовпчики піднімуться до +33.

Як повідомляє Укргідрометцентр, синоптики прогнозують погоду без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/ с.

Температура вночі 11-16°, на півночі Лівобережжя місцями 8-10°, у західних областях і на узбережжі морів 14-19°; вдень 26-31°, на Закарпатті до 33°.

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Останній день літа в Україні: прогноз погоди на 31 серпня від ObozTV

Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

У Києві на 31 серпня синоптики прогнозують погоду без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.

Спека прощається? Синоптики уточнили прогноз на останній літній день в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко уточнила, що в суботу, 31 серпня, в Україні буде сонячно і сухо, проте вірогідні дощі у північних регіонах.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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