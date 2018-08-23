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Спека повертається: синоптики уточнили прогноз на День Незалежності в Україні

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У День Незалежності України 24 серпня в країні діятиме антициклон. Це означає, що всюди буде сонячно, сухо і тепло.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко. Вона додала, що температура повітря в середньому коливатиметься в межах +26+29 градусів.

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"На заході подекуди ймовірність місцевих дощів. На півдні спека досягне +28+32 градусів. У Києві День Незалежності буде з синім небом, жовтим сонцем, південно-східним веселим вітром і температурою повітря до +28 градусів", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз погоди на вересень в Україні.

Читайте всі новини по темі "День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
День НезалежностіПрогноз погоди
Місце
Україна
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