Спека повертається: синоптики уточнили прогноз на День Незалежності в Україні

У День Незалежності України 24 серпня в країні діятиме антициклон. Це означає, що всюди буде сонячно, сухо і тепло.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко. Вона додала, що температура повітря в середньому коливатиметься в межах +26+29 градусів.

"На заході подекуди ймовірність місцевих дощів. На півдні спека досягне +28+32 градусів. У Києві День Незалежності буде з синім небом, жовтим сонцем, південно-східним веселим вітром і температурою повітря до +28 градусів", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз погоди на вересень в Україні.