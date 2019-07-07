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Спека повертається: синоптики дали прогноз на Івана Купала в Україні

14тЧитати матеріал російською

В Україні в неділю, 7 липня, знову пройдуть дощі, але стане значно тепліше.

Так, уночі без опадів, вранці, вдень у західних, північних та центральних областях короткочасний дощ, гроза, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря вночі +13 ... + 19 градусів, удень +24 ... + 29 градусів. На півдні місцями +30 ... + 33 градуси.

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Спека в Україні

У Києві вночі без опадів, удень короткочасний дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі +15 ... + 17 градусів, удень +26 ... + 28 градусів.

Спека повертається: синоптики дали прогноз на Івана Купала в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, літо 2019 року може виявитися найспекотнішим за останні кілька десятків років.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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