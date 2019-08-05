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Спека повертається: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

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В Україну з вівторка прийде потепління. Температура повітря швидко прогріється до +27 градусів.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко. За її словами, до середини тижня в країні буде +30.

"Уже з вівторка повітря почне прогріватися, завтра очікується +20... +27 градусів, тільки на півночі й північному сході ще затримаються +19... +22 градуси. Далі – вище. І в середині тижня вже будемо хекати і червоніти через +30 градусів", – зазначила синоптик.

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За її словами, водночас на заході України 6 серпня пройдуть дощі, також опади очікуються на Луганщині.

"Однак у більшості областей переважатиме суха сонячна погода. Південно-західний вітер злегка махатиме хвостом, 5-10 метрів за секунду. Тобто, тих штормових поривів вихідних днів не буде", – зазначила Діденко.

Спека повертається: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

У Києві 6 серпня очікується сонячна, суха, помірно тепла погода.

"Температура повітря найближчої ночі невисока, +10... +12 градусів, стратегічні пледи тримайте неподалік, а ось вдень повітря вже почне прогріватися. Завтра в столиці очікується +23... +25 градусів", – додала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 серпня в Україні буде мінлива погода. Очікуються сильні пориви вітру.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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