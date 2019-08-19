Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Спека повертається: синоптик дала прогноз по Україні

586 Читати матеріал російською

У вівторок, 20 серпня, азорський антициклон досягне України, тому в регіонах переважатиме суха сонячна погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook, тільки в західних областях очікуються грозові дощі.

На півдні, сході та в більшості центральних областей очікується +28 +33 градуси. На півночі і заході передбачається +25 +30 градусів.

Спека повертається: синоптик дала прогноз по Україні

Спекотна погода

Спекотна погода

24 канал

"Надалі спека посилиться: в східних областях, в центрі і на півдні місцями ймовірно +35 +37 градусів", - додала синоптик.

Новини
Літо затримається: синоптики дали прогноз погоди на вересень

За її прогнозом, 22 серпня свіжіше стане на заході, а з 23 серпня спека послабшає і в північній частині країни.

У Києві 20 серпня буде сухо сонячно і жарко, максимальна температура повітря близько +30 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на курортах України в серпні вже не буде так спекотно, як в попередні два місяці літа, проте скупатися і позасмагати вдасться.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...