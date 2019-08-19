Спека повертається: синоптик дала прогноз по Україні

У вівторок, 20 серпня, азорський антициклон досягне України, тому в регіонах переважатиме суха сонячна погода.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook, тільки в західних областях очікуються грозові дощі.
На півдні, сході та в більшості центральних областей очікується +28 +33 градуси. На півночі і заході передбачається +25 +30 градусів.
Спекотна погода
24 канал
"Надалі спека посилиться: в східних областях, в центрі і на півдні місцями ймовірно +35 +37 градусів", - додала синоптик.
За її прогнозом, 22 серпня свіжіше стане на заході, а з 23 серпня спека послабшає і в північній частині країни.
У Києві 20 серпня буде сухо сонячно і жарко, максимальна температура повітря близько +30 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на курортах України в серпні вже не буде так спекотно, як в попередні два місяці літа, проте скупатися і позасмагати вдасться.
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