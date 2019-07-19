Спека повернулася: синоптики дали уточнений прогноз по Україні

В Україні у п'ятницю, 19 липня, очікується суха і одночасно тепла погода, термометри знову піднімуться до +30.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Також прогнозується мінлива хмарність. Вітер західний, 5-10 м/с.

"Без опадів, лише в Карпатах вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°, у південній частині вночі 12-17°, вдень 25-30°, у Карпатах вночі 6-11°, вдень 13-18°", – відзначається у повідомленні.

Спека в Україні Ілюстрація

У Києві 19 липня також хмарно і без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попередила, що 19, 20 і 21 липня в Україну повернеться спека: всюди передбачається + 25 ... + 29 градусів, на півдні, на сході та місцями в центральних областях + 28 ... + 33 градуси.

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