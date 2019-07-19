Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Спека повернулася: синоптики дали уточнений прогноз по Україні

3.1т Читати матеріал російською

В Україні у п'ятницю, 19 липня, очікується суха і одночасно тепла погода, термометри знову піднімуться до +30.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Також прогнозується мінлива хмарність. Вітер західний, 5-10 м/с.

"Без опадів, лише в Карпатах вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°, у південній частині вночі 12-17°, вдень 25-30°, у Карпатах вночі 6-11°, вдень 13-18°", – відзначається у повідомленні.

Новини
Місцями до +30: прогноз погоди в Україні на 19 липня від ObozTV

Спека в Україні

Спека в Україні

Ілюстрація

У Києві 19 липня також хмарно і без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.

Спека повернулася: синоптики дали уточнений прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попередила, що 19, 20 і 21 липня в Україну повернеться спека: всюди передбачається + 25 ... + 29 градусів, на півдні, на сході та місцями в центральних областях + 28 ... + 33 градуси.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel