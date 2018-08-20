Спека повернеться: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У понеділок, 20 серпня, практично на всій території України очікується суха і тепла погода.

Згідно з даними Укргідрометцентру, дощі можливі лише на території Вінницької та Черкаської областей, де, проте, температура повітря прогріється до 29 градусів.

У Житомирській і всіх західних областях стовпчик термометра показуватиме від +26 до +30 градусів. Аналогічні показники очікуються в центральних, північних і східних регіонах.

Традиційно найтепліше буде на півдні України - в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях повітря прогріється до +32 градусів, а в Криму - до +33.

У Києві невеликі опади можливі тільки вночі. Днем буде сухо, від +27 до +29 градусів.

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