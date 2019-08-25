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Спека посилиться: синоптик дала прогноз по Україні

1.3т Читати матеріал російською

У понеділок, 26 серпня, антициклон Corina принесе суху і сонячну погоду в Україну.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, в Карпатах і на Прикарпатті місцями пройдуть дощі.

"Температура повітря вперто тримається за ті показники стовпчиків термометрів, які їй ще належать по сезонному праву. У понеділок очікується +26 +33 градуси", - написала вона.

Спека посилиться: синоптик дала прогноз по Україні

Спекотна погода

Спекотна погода

РБК-Україна

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У Києві 26 серпня буде сухо, сонячно і близько +28 градусів.

"Кому треба свіжіше, 29 серпня, в четвер, температура повітря в столиці знизиться на кілька градусів, десь до +23, +24 градусів", - додала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко поділилася прогнозом погоди на останній тиждень літа в Україні.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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