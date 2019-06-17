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Спека почне спадати: з'явився несподіваний прогноз погоди в Україні

7.2тЧитати матеріал російською

В Україні на поточному тижні погода особливо не зміниться, проте в деяких регіонах аномальна спека почне спадати.

Як повідомила в своєму блозі синоптик Наталія Діденко, зокрема, на півночі і заході країни температура впаде.

"Буде переважати спекотна погода. Однак на півночі і в західній частині можливе незначне ослаблення спеки до 27-32 градусів. На півдні та сході України, а також в більшості центральних областей очікується протягом дня +30 +35 градусів", - повідомила синоптик.

Також по країні знову пройдуть дощі. За словами Діденка, короткочасні грозові дощі можливі місцями на заході, а ближче до середини тижня, 19-20 червня, опади поширяться на північну частину України і Харківську область.

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У Києві ж спека протримається на початку тижня, а з вівторка, з 18 червня, в столиці передбачається ослаблення спеки до +27... + 29 градусів.

Протягом 18-20 червня в Києві місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

"Погода найближчих днів вимагатиме багато води, рятівної тіні, кондиціонерів, капелюшків, призабутих мереживних парасольок, уваги до поводження з вогнем, уваги до дітей, людей похилого віку і тварин, які особливо можуть страждати від спеки, а також задоволення від справжнього літа з річками, галявинами, метеликами, полуницею і черешнею", - написала Діденко.

Спека почне спадати: з'явився несподіваний прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом Українського гідрометцентру, в країні очікуються небувалі дощі з грозами, а також невелике похолодання.

Україну накриє грозовий північно-західний фронт. У понеділок, 17 червня, грози накриють західну Україну, а також північні області. На заході температура знизиться на 5-6 градусів – до +24-26.

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Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Теги
погодаспекаУкраїна
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