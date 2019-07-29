Спека по всій Україні: синоптики розповіли, де чекати дощів

У понеділок, 29 липня, погода буде спекотною по всій території України.

Незначні опади очікуються лише в деяких областях, повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, невеликі дощі й хмарність очікуються у Чернігівській і Сумській областях, а також на заході — у Львівській та Івано-Франківській, а в Чернівецькій та Закарпатській областях можливі грози.

Спека в Україні

Температура в середньому від +29 до +32 градусів, а на півдні і в Дніпропетровській області від +29 до +34 спеки.

У Києві 29 липня також безхмарно і спекотно — від +29 до +31 градуса, опадів не передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 30 липня, по всій Україні, крім півдня, очікуються дощі.

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