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Спека по всій Україні: синоптики розповіли, де чекати дощів

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У понеділок, 29 липня, погода буде спекотною по всій території України.

Незначні опади очікуються лише в деяких областях, повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, невеликі дощі й хмарність очікуються у Чернігівській і Сумській областях, а також на заході — у Львівській та Івано-Франківській, а в Чернівецькій та Закарпатській областях можливі грози.

Спека в Україні

Спека в Україні

Новини
Гряде спека: прогноз погоди в Україні на 29 липня від ObozTV

Температура в середньому від +29 до +32 градусів, а на півдні і в Дніпропетровській області від +29 до +34 спеки.

У Києві 29 липня також безхмарно і спекотно — від +29 до +31 градуса, опадів не передбачається.

Спека по всій Україні: синоптики розповіли, де чекати дощів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 30 липня, по всій Україні, крім півдня, очікуються дощі.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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