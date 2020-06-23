Спека піде, триватимуть грози: синоптикиня уточнила прогноз по Україні

Погода в Україні в середу, 24 червня, стане прохолоднішою – спека послабне до +23 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Telegram. Протягом дня температура в більшості областей буде +23..+27 градусів. На заході +20..+25 градусів, на півдні та піденному сході +26..+30 градусів.

Крім того, в Україні вируватиме перенасичена вологою повітряна маса – дощі з грозами ймовірні в більшості областей, крім Сумської, Харківської та Луганської.

Складною залишиться ситуація на річках Прикарпаття та Буковини – там тривалі дощі зумовлюють серйозні підйоми рівнів води, руйнування мостів, доріг, сіл і підтоплення господарств.

У Києві 24-го червня короткочасний дощ, гроза. Температура повітря очікується від+23 до +25 градусів.

Погода в Україні / Telegram Погода від Наталки Діденко

Зазначимо, у результаті інтенсивних дощів і поривів вітру 22 і 23 червня затопило вісім областей України, переважно на заході. Там піднявся рівень води в річках, затопило будинки, розмило дороги, повалило дерева й частково зруйнувалася дамба.

Через повені в Івано-Франківській і Чернівецькій областях оголошено другий (помаранчевий) рівень безпеки, введено надзвичайні заходи безпеки. Рівень води в річках піднявся до 2 метрів, розмито дороги, підтоплено мости й частково зруйновано дамбу. Рятувальники й поліцейські проводять евакуацію людей, а також доставляють воду і їжу.

Погода в Україні / Telegram Погода від Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті потужні зливи викликали локальні потопи. Дощі з градом призвели до підтоплення понад 40 домогосподарств і руйнування 4 мостових переходів.