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Спека перед похолоданням? Синоптики уточнили прогноз по Україні

40.7т Читати матеріал російською

В Україні в неділю, 21 липня, буде спекотно і сухо. Стовпчики термометрів піднімуться вище 30 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. "Переважно без опадів, лише вночі у центральних областях, вдень у західній частині місцями очікується невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", – сказано в повідомленні.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°, на Закарпатті та півдні країни 30-33°.

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Літо в Україні

Літо в Україні

Ілюстрація

У Києві 21 липня без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

Спека перед похолоданням? Синоптики уточнили прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптиків, погода в Україні в останній тиждень липня порадує комфортним температурним режимом. Після спекотних вихідних (20-21 липня) очікується невелике похолодання.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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