Спека не відступає: синоптик уточнила прогноз по Україні

У середу, 19 червня, на території України утримається спекотна погода, місцями пройдуть дощі.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, протягом дня передбачається +28... +33 градуси, в західних областях +26... +29 градусів.

Короткочасні дощі з грозами можливі на заході, сході й у Полтавській області. Є незначна ймовірність дощу в Одеській області. На решті території — без опадів.

У Києві 19 червня буде сухо і спекотно, приблизно +30 градусів.

24 канал

За попередніми прогнозами, послаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня.

"Поступово: спочатку захід, потім північ, центр і вже з 26-27 червня стане легше й на півдні та сході", — уточнила синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар дав українцям поради, як пережити пекельну спеку.

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