Спека не відступає: синоптик дала прогноз по Україні на кінець літа

В Україні до кінця тижня переважатиме суха малохмарна повітряна маса.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, температура повітря буде високою, 28 серпня на заході і півдні прогнозується +28... +33 градуси.

На півночі, сході і в більшості центральних областей очікується +24... +29 градусів.

29 серпня на півночі і сході стане свіжіше, +22... +26 градусів. Однак у подальшому знову буде тепло.

Спекотна погода 24 канал

За прогнозом Діденко, 1-2 вересня в Україні практично скрізь буде спекотно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди одразу ж прийдуть заморозки.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!