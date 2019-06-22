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Спека не пройде: синоптик дав прогноз на липень і серпень в Україні

6.4тЧитати матеріал російською

Кардинальних змін погоди в останній тиждень червня, а також в інші два місяці літа в Україні, чекати не варто.

Про це заявив народний синоптик Леонід Горбань. Так, він згоден із прогнозом Укргідрометцентру, в якому заявили, що температура збережеться на рівні +30 градусів, пише "Апостроф".

При цьому прохолодніше буде в західних регіонах країни. Там очікується від 25 до 28 градусів з позначкою плюс.

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Погода в Україні

Joinfo

За його словами, спеку слід очікувати весь липень і частину серпня. "Ця спека, яку ми відчуваємо зараз, закінчиться тільки 15 серпня", – сказав Горбань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами, погода в Україні протягом перших місяців літа буде спекотною і досить дощовою.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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