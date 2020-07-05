Спека набирає обертів: синоптики уточнили погоду в Україні на понеділок

У понеділок, 5 липня, спека продовжить панувати в Україні, дощі ймовірні лише у західних регіонах.

За прогнозами Укргідрометцентру, температура там очікується від 29 до 32 градусів тепла вдень, а вночі опуститься до +15...+18.

Решта території країни продовжить знемагати від спеки. В північних регіонах очікується від +30 до +34 вдень, та +16...+19 вночі. У центральних та східних регіонах очікується ще більш гаряче повітря – від +32 до +38 градусів вдень, і +17...+23 градуси вночі.

Не порадує прохолодою погода і південні області. Там синоптики прогнозують від +33 до +38 градусів тепла.

Дощі вдень очікуються лише у Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

Погода на 6 липня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків із 8 липня в Україну має прийти похолодання.