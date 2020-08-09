Спека на півдні та грози на заході: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні

У неділю, 9 серпня, на більшій частині території України встановиться помірно тепла літня погода без дощів. Винятком стануть лише західні регіони, де очікуються грози.

Температура повітря в основному буде коливатися від +24...+28 градусів вдень і від +14...+16 вночі, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

На заході в останній вихідний тижня вдень пройдуть грози, але до ночі вони припиняться. Стовпчики термометрів піднімуться до +25...+28 вдень і +15...+17 вночі.

Північ і центр дощі обійдуть стороною, погода буде теплою і сонячною. Денна температура встановиться на рівні +25...+ 28 і +14 ...+18 в нічний час доби.

Погода в Україні на 9 серпня Укргідрометцентр

На сході ситуація буде аналогічною: сухо, тепло, вдень прогнозується +24...+28 градусів, вночі – +14...+17.

Тим часом на півдні 9 серпня варто чекати справжньої літньої спеки: буде сухо, і повітря прогріється до +30...+ 33 вдень і +19...+21 вночі.

У Києві в останній день тижня також буде сухо і тепло: вдень близько +26...+28, а вночі +16...+18.

Погода у Києві Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними українських синоптиків, серпень в Україні буде помірно теплим, середня добова температура встановиться на рівні 19-24 градусів тепла. У Карпатах буде трохи прохолодніше – в районі 16-17 градусів. Рівень дощів не перевищить допустимий по території країни, але місцями очікується їх дефіцит.