Спека може посилити смертельний ризик коронавірусу, – експерти

Коронавірус й екстремальна спека може бути небезпечною комбінацією.

На думку експертів, через те, що мільйони людей у країні не мають роботи і вірус змушує вразливих людей залишатися у своїх будинках, пандемія посилює ризик теплового удару, пише CNN.

"Це правильно в аспекті коронавірусу, але якщо у вас немає достатнього охолодження або ви не можете контролювати температуру у вашому домі, ви можете цього не робити", – сказав дослідник екстремальної спеки та здоров'я Дейв Гондула.

Соціальна ізоляція виявляється проблемою, коли йдеться про сильну спеку, оскільки зростає ризик отримати тепловий удар навіть не виходячи з дому.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за період із початку пандемії COVID-19 значно мутував і певною мірою став небезпечнішим для людей, що підтверджують наукові дослідження.