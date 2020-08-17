Спека й грозові дощі: синоптики дали прогноз на початок тижня в Україні

Погоду в Україні в понеділок, 17 серпня, визначатимуть поле підвищеного атмосферного тиску й тепле повітря, яке поширюється з Балкан.

Тож цього дня буде сонячно та спекотно, однак у західних областях ймовірні зливи та грози. Такий прогноз на початок тижня дає Укргідрометцентр.

Зокрема, у північних областях у понеділок без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться +29. Така ж температура очікується в центрі, хоча в цих регіонах буде хмарно з проясненнями.

На Закарпатті, в Карпатах, вдень і на Прикарпатті очікується короткочасний дощ, гроза, а в решті західних областей без опадів. Вітер змінних напрямків, повітря прогріється до +26... +29 градусів.

Погода в Україні 17 серпня (meteo.gov.ua)

Жителів південних регіонів 17 серпня очікує мінлива хмарність, температура до +30 градусів і легкий північно-західний вітер.

На сході опадів цього дня не передбачається, хоча сонце інколи ховатиметься за хмарами, а стовпчики термометрів показуватимуть до +29 градусів.

У Києві температура повітря в понеділок буде в межах +27... +29 градусів, опадів не прогнозують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними синоптиків, серпень в Україні буде помірно теплим, середня добова температура коливатиметься в межах +19... +24 градусів. У Карпатах трохи прохолодніше – у межах 16-17 градусів. Рівень дощів не перевищить допустимий на території країни, але місцями очікується їх дефіцит.