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Спека і зливи: синоптик дала прогноз по Україні

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У вівторок, 25 червня, на території України очікується спекотна погода, місцями пройдуть дощі.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, максимальна температура повітря прогнозується на півдні і сході, +30 +34 градуси.

У більшості областей очікується +27 +32 градуси, в Карпатах +20 +25 градусів.

Вночі +16 +20 градусів, в південній частині, на сході і в більшості центральних областей +19 +24 градуси, на заході +13 +18 градусів.

Спекотна погода

Спекотна погода

телеграф

Дощі з грозами найбільш можливі в південній частині України. Причому, локально вони можуть миттєво перетворюватися в сильну зливу з градом і шквалом.

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За прогнозом Діденко, в п'ятницю, суботу, неділю - 28, 29, 30 червня - в Україні прогнозується похолодання. Температура повітря впаде спочатку до +20 +27 градусів, а потім до +18 +23 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, під час сильної спеки варто утриматися від інтенсивної роботи і проведення зустрічей з 11 до 16. На вулиці краще носити головний убір, а одяг повинен бути з натуральних тканин.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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