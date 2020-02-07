Спека і страшні зливи: кліматолог налякав прогнозом погоди в Україні

В Україні до 2050 року кількість опадів зросте на 20%. Країні загрожують аномальні тропічні зливи.

Про це повідомив глава Українкою кліматичної мережі Ілля Єременко, передає "Фокус". Він додав, що також в країні буде значно підвищуватися температура повітря.

"За останні роки Луцьк, Київ, Львів та інші міста зіткнулися з аномальними літніми зливами, коли за кілька годин випадала місячна норма опадів. Та й взимку рясні снігопади не раз заскочували комунальні служби зненацька. А до 2050-го кількість опадів збільшиться на 20% у порівнянні з періодом з 1981 по 2010 рік", – зазначив він.

Експерт наголосив, що зміни середньорічної температури повітря в Україні вже майже вдвічі перевищують показники по світу і Північній півкулі.

Україну заллє тропічними зливами МК

Як повідомляв OBOZREVATEL, до середини березня в Україні триматимуться морози, часом навіть сильні, а потеплішає в країні лише в кінці квітня.

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