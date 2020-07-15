Спека і посуха стають катастрофічними: синоптикиня розповіла про зміну клімату в Україні

Через зміни клімату спека і посуха стають все більш катастрофічними для України. Кліматичні зони почали зміщуватися на північ.

Як розповіла в інтерв'ю УНІАН начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, нині в Україні періоди сильної спеки змінюються рекордними зливами, частішими стали смерчі. За її словами, такі події можна назвати кліматичним шоком.

"Те, що відбувається, можна сміливо назвати кліматичним шоком. Причому відбувається це не тільки в Україні, але й в світі в цілому. Прискорюються ті події, які прогнозувалися досить давно через глобальне потепління", – зазначила вона.

За її словами, кліматичні зони в Україні зміщуються на північ. Ця частина території все більше набуває рис північного степу. Тобто, Полісся стає схожим на степ. Спека і посуха стають все більш катастрофічними.

"Дуже багато зараз екстремальних погодних явищ. Вони і раніше спостерігалися, але тепер повторюються частіше, нехарактерні для свого розвитку сезони і не на властивих їм територіях", – додала Адаменко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені відзначають, що на Землі невблаганно змінюється клімат.