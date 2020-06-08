Синоптик озвучив прогноз погоди на серпень в Україні

Дощі будуть частими, але мізерними

В останні дні місяця повітря прогріватиметься не вище, ніж до 22 градусів

У період з 19 по 23 серпня відбудеться різке зниження температури

Погода в Україні буде по-літньому спекотною в серпні 2020 року, температурний максимум становитиме 33 градуси вище нуля.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів народний синоптик Леонід Горбань, зазначивши, що дощі будуть "мізерними".

Згідно з його довгостроковим розрахунком, з 7 по 18 серпня температура повітря складе 30-33 градуса. У період з 19 по 23 серпня відбудеться різке зниження температур. В кінці місяця – до 24-25 серпня – всього 20-22 градуси.

Дощі протягом місяця будуть йти досить часто, але невеликі, повідомив синоптик. За серпень випаде не більше 15-22 міліметрів опадів. "Це практично нічого", – зауважив він.

Горбань назвав дати дощових днів: з 2 по 6, 18-19 і 24-25 серпня.

Спека і посуха: синоптик озвучив прогноз погоди на серпень

Як писав OBOZREVATEL, раніше Леонід Горбань озвучив детальний прогноз погоди на червень. За його оцінками, у другій декаді червня в Україні встановиться літня спека. Денна температура повітря в кінці місяця може сягати 34 градусів вище нуля.

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